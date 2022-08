Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, online le cover dei pieghevoli

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - A poco più di una settimana dal Samsung Unpacked 2022, l'evento di presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli del gruppo, sono emerse online le cover, presunte ufficiali, di entrambi i modelli. Lo riporta il sito specializzato Sammobile, che ha spiegato come un rivenditore sul web ha inserito sul suo store le custodie protettive marchiate Samsung sia del Galaxy Z Fold 4 che dello Z Flip 4, rispettivamente le nuove generazioni del pieghevole a libro e di quello a conchiglia del colosso coreano. Oltre alle custodie, Galaxus, questo il nome del sito di e-commerce, sono finite online anche le pellicole protettive per lo schermo esterno del Galaxy Z Fold 4, utili a conoscere le dimensioni da 6,2 pollici del pannello. Il doppio schermo interno pieghevole integrerà invece la solita pellicola protettiva pre-applicata, fornita dalla stessa azienda per evitare che gli utenti possano danneggiare eccessivamente il display flessibile. Tornando all'elenco degli accessori Samsung trapelati, Sammobile ha individuato una cover in pelle con patta e una trasparente con anello per il Galaxy Z Flip 4 e la cover Slim Standing per il Galaxy Z Fold 4. L'assenza di un foro nella parte inferiore della custodia lascia intendere che la S Pen, la biro di Samsung, non sarà integrata nello chassis ma, come oggi, venduta a parte. Per il resto, le dimensioni non mostrano nulla di così diverso rispetto ai modelli attuali di Z Fold 3 e Z Flip 3, con il piccolo schermo esterno dell'esemplare a conchiglia che non cresce in ampiezza, come discusso da alcuni informatori in precedenza. Durante l'evento del 10 agosto, oramai senza alcun dubbio, Samsung svelerà i due nuovi smartphone pieghevoli e, probabilmente, i successori del Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Pro, con funzionalità ancora più indirizzate al monitoraggio della salute e delle attività all'aria aperta. (ANSA).