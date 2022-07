Smartphone, i colori dei Galaxy Z Flip 4 svelati online

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Il 10 agosto Samsung terrà il suo evento Unpacked 2022 con cui presenterà i nuovi modelli pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Nelle ultime ore, il sito Giznext ha pubblicato i presunti materiali stampa che riprenderebbero i colori con cui il secondo modello, Flip 4, sarà commercializzato a partire dalla fine di agosto. Giznext ha collaborato con il noto informatore Steve Hemmerstoffer, meglio conosciuto su Twitter con il nome @onleaks, per rivelare i render del telefono che si apre a conchiglia. Le immagini mostrano il design completo del prossimo pieghevole insieme alle opzioni di colore. Il Galaxy Z Flip 4 presenterà lo stesso formato della versione attuale, lo Z Flip 3, con un piccolo schermo esterno e la porzione interna che, aperta, forma un pannello da 6,7 pollici. I colori sono Graphite, Pink Gold, Blue e Bora Purple. Quest'ultimo non è del tutto nuovo visto che Samsung lo ha reso disponibile per una variante del Galaxy S22.

Secondo recenti rapporti, il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà venduto in tre diversi modelli, tra cui 8 gb + 128 gb, 8 gb + 256 gb e 8 gb + 512 gb. Nessuna notizia sui prezzi. "Per quanto riguarda le funzionalità, è noto che il Galaxy Z Flip 4 porterà alcuni importanti aggiornamenti rispetto al suo predecessore" scrive Giznext. "Una delle principali differenze hardware sarà il chipset. Si dice che Samsung utilizzerà l'ultimo processore di punta di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus mentre il software dovrebbe essere Android 12". La fonte ipotizza che il modulo della fotocamera posteriore, doppio, sarà da 12 mp + 12 mp, mentre per i selfie ci si affiderà alla camera interna da 10 megapixel. L'evento Unpacked del 10 agosto vedrà come probabili protagonisti, oltre ai due smartphone pieghevoli, anche la quinta generazione di smartwatch Galaxy Watch e gli auricolari di fascia alta Galaxy Buds 2 Pro. (ANSA).