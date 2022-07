Samsung, 10 milioni di pieghevoli spediti nel 2021

Samsung terrà il 10 agosto l'evento di lancio dei nuovi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Intanto, il presidente della divisione mobile, Tm Roh, ha condiviso i numeri sulle spedizioni di "foldable" lo scorso anno. Secondo il manager, Samsung è riuscita a spedire quasi 10 milioni di smartphone pieghevoli in tutto il mondo nel 2021, una cifra che rappresenta un aumento del 300 percento rispetto al 2020. "Tre anni fa, i pieghevoli Galaxy potevano essere riassunti in una sola parola: radicali", ha scritto Roh.

"Ma molto in fretta è diventato chiaro che il design innovativo e versatile si adattava perfettamente agli stili di vita moderni. Di conseguenza, quella che una volta era una novità ora è la scelta preferita da milioni di persone". Secondo l'analista di settore, Ross Young, le cifre di Samsung sono fin troppo ottimiste. Young ha condiviso con The Verge i dati in suo possesso a riguardo del mercato globale di smartphone pieghevoli che ammonterebbe a 7,9 milioni di unità in totale, poco più di quanto diffuso dagli analisti di Idc con i loro 7,1 milioni di pieghevoli. Qualunque sia il numero, si tratta comunque di una piccola frazione del settore generale degli smartphone per il quale, ancora secondo Idc, Samsung ha spedito 272 milioni di esemplari nel 2021. "Al nostro prossimo Unpacked del 10 agosto" prosegue Tm Roh "vedrete come l'impatto della nostra innovazione non riguarda solo ciò che la tecnologia può fare. Ancora una volta, ci siamo ispirati alla fonte più importante, gli utenti Galaxy, per spingere i limiti di ciò che è possibile. Non vedo l'ora di mostrare a tutti il ;;potenziale dei nostri nuovi pieghevoli Samsung Galaxy come strumento definitivo sia per la produttività che per l'espressione personale".