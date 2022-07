Vasco Electronics lancia traduttore smart con 108 lingue

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Vasco Electronics, produttore di traduttori elettronici, annuncia la disponibilità di Vasco Translator V4, che supporta fino a 108 lingue per tradurre con un livello di accuratezza del 96%, secondo l'azienda, voce, testi e foto. Grazie ad una fotocamera Sony dotata di flash e di una risoluzione da 8 megapixel infatti, V4 può "leggere" cosa ha davanti per restituire sul display il contenuto tradotto nella lingua scelta. Nel giro di pochi secondi può tradurre frasi o parole che possono essere inserite a voce o digitate tramite la tastiera sullo schermo. Tutte le modalità si avvalgono di una connessione a internet gratuita e illimitata che, insieme agli algoritmi di intelligenza artificiale, restituiscono le frasi tradotte fino a 108 lingue differenti. Il dispositivo è dotato di una scheda sim integrata gratuita che, grazie all'accordo con i principali operatori globali e locali, offre un collegamento per usufruire della traduzione in 200 paesi, senza dover cercare hotspot Wi-Fi o acquistare schede internazionali con piani tariffari locali. Come spiega l'azienda, Vasco Translator V4 è resistente alla polvere, agli schizzi e agli urti presentandosi così come un compagno di viaggio ideale per l'estate. Il traduttore vocale funziona anche in luoghi rumorosi come stazioni, mercati, aeroporti, grazie agli altoparlanti da 99 dB.

Prodotto in cinque differenti colori, Vasco Translator V4 è disponibile online e presso i rivenditori autorizzati a un prezzo consigliato di 389 euro, acquistabile anche in maniera rateizzata vista la partnership con Scalapay. (ANSA).