Arriva la webcam che riconosce se il bambino piange

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Il produttore hi-tech Owlet ha lanciato la sua nuova webcam, Owlet Cam 2, che utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per decifrare i suoni nell'ambiente circostante e determinare se nella stanza c'è un bambino che piange. A quel punto, invia una notifica ai genitori tramite l'app Owlet Dream, anche in caso di movimenti frenetici o suoni forti, per avvisarli in tempo reale.

Come spiega l'azienda statunitense, a differenza della versione precedente la Cam 2 integra una nuova funzionalità di sonno "predittivo", con cui traccia automaticamente i momenti di veglia e di riposo del bambino, in abbinamento al calzino intelligente già nel portafoglio del marchio, per imparare qual è il momento migliore in cui i piccoli possono dormire meglio e più riposati, con minori probabilità di svegliarsi durante il sonno. Coloro che non hanno un Dream Sock possono comunque sfruttare la funzione, aggiungendo manualmente sessioni di sonno tramite l'app. La società originariamente vendeva il suo dispositivo di monitoraggio come Smart Sock, ma ha dovuto ritirarlo dagli scaffali degli Stati Uniti dopo aver ricevuto una lettera di avvertimento dalla Food and Drug Administration (FDA). Sebbene la FDA non abbia identificato alcun problema di sicurezza, l'agenzia ha affermato che dovrebbe essere classificato come dispositivo medico a causa delle sue funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca e del livello di ossigeno. Owlet ha smesso di vendere il calzino negli Stati Uniti l'anno scorso per evitare sanzioni dall'autorità rendendolo disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno con un nuovo nome: Dream Sock. (ANSA).