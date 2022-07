Motorola Razr 2022, prima uscita del nuovo pieghevole

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Dopo mesi di attesa, Motorola ha svelato, almeno in parte, il suo nuovo smartphone pieghevole, il Razr 2022. Il telefono è stato mostrato nel corso di un evento della società in Cina, trasmesso in streaming sui social locali.

La prima immagine mostra il dispositivo aperto, il che lascia intravedere angoli più arrotondati e un bordo inferiore meno prominente rispetto ai due precedenti modelli, in stile Samsung Galaxy Z Flip. Su Weibo è stato pubblicato un video del prodotto che offre ulteriori scorci del design e dei suoi elementi chiave, come lo schermo esterno più grande, la nuova configurazione a doppia fotocamera e la cerniera ridisegnata.

Sulla base delle più recenti indiscrezioni sulle specifiche, Moto Razr 2022 sfoggerà uno schermo pieghevole P-oled da 6,7 ;;pollici con un nuovissimo meccanismo a cerniera e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display esterno dovrebbe arrivare a 3 pollici, mentre il reparto fotocamera sarà caratterizzato da un sensore principale da 50 megapixel e un modulo ultrawide da 13 megapixel. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm è già stato confermato, insieme alla memoria Ram da 12 gb e 512 gb di spazio di archiviazione. Il prezzo, non confermato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.149 euro per il mercato europeo. (ANSA).