Metaverso, a settembre arrivano gli occhialini Magic Leap 2

Magic Leap è una compagnia americana che nel 2018 aveva lanciato gli omonimi occhiali di realtà mista. A settembre, il produttore renderà disponibile la seconda versione, al prezzo di 3.299 dollari, inizialmente solo per le imprese. Nel panorama dei marchi più attivi nel metaverso, Magic Leap vuole ritagliarsi un posto come fornitore di tecnologia che apra ai mondi 3D per uso professionale.

Tra i miglioramenti, i Leap 2 presentano un campo visivo più ampio e una migliore vestibilità. Magic Leap ha già distribuito gli occhialini a un numero limitato di partner, tra cui la società neurotech SyncThink e altre aziende mediche. Entro settembre Leap 2 sarà disponibile per l'acquisto in diversi mercati, tra cui Stati Uniti, Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna. Disponibile in tre pacchetti, quello che cambia è il supporto software. Il pacchetto "Base" da 3.299 dollari include gli occhiali e una garanzia limitata. L'opzione "Developer Pro" da 4.099 dollari aggiunge strumenti software di sviluppo e accesso alle prime versioni del software, ma è limitata allo sviluppo interno, non alla distribuzione commerciale completa.

Il pacchetto "Enterprise" da 4.999 dollari include aggiornamenti software trimestrali e strumenti per gestire l'implementazione del dispositivo all'interno di un'organizzazione. Molte specifiche di Magic Leap 2 sono state delineate a gennaio dal produttore, che ne parla già dal 2019. Nonostante un lancio per il mercato business, l'azienda ha espresso la volontà di rientrare nel segmento dei consumatori in futuro, anche sulla scia delle mosse di Meta e le altre big dell'hi-tech.