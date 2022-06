Messa, successo startup ci spinge a più incentivi e riforme

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - I numeri sulle start up in Italia "stanno diventando importanti. E' una rivoluzione che i nostri giovani stanno già facendo quella di intraprendere attraverso le loro conoscenze e competenze. E il fatto che molte di queste start up abbiano successo credo debba spingerci a operare altri incentivi e riforme per avvicinare il mondo dei giovani e dell'Accademia al mondo del lavoro e dell'impresa". Lo ha detto il ministro per l'Università e la ricerca Maria Cristina Messa oggi a Genova per il Tech transfer day di robotica promosso da Cdp Venture capital. "Credo che si debba agire su alcuni aspetti - ha detto Messa - ma per prima la comprensione del rischio e l'accettazione del fallimento. Su questi credo che gli atenei possano fare molto implementando i soft skill trasversali e cercando di esporre i propri studenti alla conoscenza di questo aspetto". (ANSA).