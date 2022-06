Huawei torna alla carica con il MatedPad Paper

Nonostante le difficoltà della divisione mobile per il prosieguo del ban con gli Stati Uniti e conseguente rimodulazione delle attività, Huawei non demorde e continua a presentare nuovi prodotti. Dopo il lancio, con un evento a Milano, della nuova serie di smartwatch, il colosso cinese ha svelato anche il tablet MatePad Paper. A differenza dei precedenti, questo si distingue per la presenza di uno schermo con tecnologia e-ink, la stessa utilizzata dai lettori di ebook reader, come gli Amazon Kindle. La volontà di Huawei è quella di offrire un tablet che serva sia per accedere alle app preferite che per leggere, senza stancare gli occhi, e prendere appunti. Non a caso, MatedPad Paper supporta la penna M-Pencil di seconda generazione per scrivere e disegnare, con un feedback simile a quello del tratto su carta.

Il display è un FullView da 10,3 pollici, il sistema operativo è HarmonyOs mentre la batteria promette quattro settimane di autonomia in standby e un'esperienza di navigazione completa di circa 6 giorni. Il tablet ha una copertura esterna in pelle vegana che, secondo Huawei, offre una sensazione al tatto "paragonabile alla pelle" aggiungendo un "tocco sofisticato al dispositivo" e garantendo una presa "morbida e setosa". Ha 4 gb di ram, 64 gb di memoria interna e, stranamente, nessuna fotocamera per videochiamate o videocall di lavoro. Il dispositivo però include già diversi software atti a sfruttare pienamente la penna, come quelli per firmare i documenti, convertire le note in testo e registrare note vocali mentre si scrive. Incluso anche il servizio Huawei Books, l'accesso al negozio digitale che offre oltre 2 milioni di libri in più di 20 lingue. Huawei MatePad Paper è disponibile all'acquisto sullo store ufficiale per 499,90 euro e fino al 29 giugno lo si può acquistare con il 10% di sconto. Fino al 15 luglio, in omaggio gli auricolari FreeBuds 4i.