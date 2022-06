Digitale, all'E-R 4,5 milioni grazie al progetto ER2Digit

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - Con il progetto 'ER2Digit', nato nella Data Valley, la Regione Emilia-Romagna, ha partecipato e vinto il bando della Commissione Europea, nell'ambito del Programma Europa Digitale, per la creazione e lo sviluppo della rete europea dei Digital Innovation Hub. Il progetto è stato presentato da Art-ER e coinvolge gli altri i partner dell'Hub di innovazione digitale regionale, Lepida e Cineca. Si tratta di uno dei 13 progetti italiani che hanno superato il vaglio della Commissione, tra i 41 che avevano risposto alla procedura di selezione avviata nell'agosto 2020 a livello nazionale. Un successo con cui l'Emilia-Romagna si aggiudica 4,5 milioni di finanziamenti europei.

I progetti vincitori andranno a costituire la rete dei Poli europei di innovazione digitale a cui affidare il compito di assicurare la transizione digitale delle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni e del settore pubblico, attraverso l'adozione delle tecnologie digitali avanzate, intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e sicurezza informatica. Per svolgere le proprie attività, l'hub si avvarrà inoltre delle competenze e capacità di ricerca e sperimentazione dei 90 laboratori industriali e centri di innovazione accreditati della 'Rete Alta Tecnologia', che vanta un fatturato annuo di 26 milioni di euro di contratti di ricerca e 30 milioni di euro di progetti di R&S finanziati con fondi pubblici.

"La Data Valley si rafforza ulteriormente - ha detto l'assessora regionale all'Agenda digitale, Paola Salomoni-, ora entriamo nella rete delle strutture che accompagneranno la trasformazione digitale del territorio dell'Unione Europea.

Rafforziamo il sistema che supporta le politiche di innovazione digitale del territorio, pronti a sviluppare nuovi strumenti nell'ambito dei big data, dei gemelli digitali e delle applicazioni a supporto degli emiliano-romagnoli". (ANSA).