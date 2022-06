Microsoft, videogame tra le riunioni di lavoro su Teams

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Microsoft porterà in Teams anche i videogame. Il colosso americano ha iniziato a sperimentare giochi veloci nell'app di comunicazione da remoto, notoriamente utilizzata per call di lavoro. Come indicato dal sito The Verge, il produttore di software ha iniziato a testare titoli come Solitario all'interno della piattaforma, per consentire ai colleghi di giocare l'uno contro l'altro durante le pause tra le riunioni. Microsoft prevede anche l'arrivo di spazi virtuali in Teams, in cui i colleghi possono fare rete e socializzare. Una mossa che riguarderebbe, più in generale, la costruzione di un mondo parallelo nel metaverso di Microsoft, che ha già svelato nei mesi scorsi il progetto Mesh, un ambiente a cui si potrà accedere attraverso varie piattaforme, dai visori Hololens a PC e console, sia per lavorare per per divertirsi. Microsoft aggiunge continuamente funzionalità a Teams per migliorare il lavoro ibrido. La modalità 'insieme' è stata una delle prime novità lanciate nel mezzo della pandemia, per provare l'esperienza di trovarsi in uno scenario condiviso con i partecipanti della riunione. L'azienda di Redmond sta migliorando la qualità di Teams anche sfruttando l'intelligenza artificiale, ad esempio per eliminare disturbi come l'eco e il riverbero durante le conversazioni. Microsoft ha addestrato i modelli di intelligenza artificiale con 30.000 ore di conversazioni, simulando circa 100.000 stanze di comunicazione differenti per arrivare ad una tecnologia che possa ridurre le problematiche in fase di call, senza che gli utenti debbano agire su impostazioni o configurazioni varie. (ANSA).