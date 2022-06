Lo sport estivo incontra Huawei Watch GT3 Pro

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Che si tratti di andare un weekend in montagna oppure cimentarsi in sport d'acqua il supporto di dispositivi tecnologici è sempre più richiesto. Con uno smartwatch dotato di sensori all'avanguardia e centinaia di modalità di allenamento, come il Watch GT 3 Pro di Huawei, l'estate diventa il periodo migliore per spingersi oltre, divertendosi. Presentato a maggio all'evento milanese "House of Huawei", lo smartwatch di nuova generazione è aperto a qualsiasi tipologia di attività si voglia intraprendere nella calda stagione estiva italiana. Come non menzionare le gare sportive in acqua, e quindi la nuova modalità di immersione in apnea, resa possibile da un orologio che resiste fino a 30 metri di profondità in acqua salata o dolce, con il vantaggio di poter monitorare lo stato di salute dell'utente e mostrare in tempo reale i dati dell'immersione, verificando i progressi e inviando promemoria di sicurezza come allarmi su profondità e tempo di immersione. Attraverso il menu, è possibile impostare il piano di apnea e migliorare le capacità individuali. Il tutto con la tabella di allenamento personalizzato all'interno della Huawei Health App che, di volta in volta, guiderà l'utente chiedendo di respirare e, trattenere il respiro in base alla tabella di allenamento configurata. Inoltre, Huawei Watch GT 3 Pro può tracciare una vasta serie di attività acquatiche, tra cui pesca, surf, rafting, canoa, canottaggio, scooter d'acqua. L'orologio supporta il nuoto al chiuso e all'aperto, incluso il nuoto in piscina. Per questa attività, il device permette di controllare diversi aspetti delle abilità dei nuotatori: durata e velocità, calorie bruciate, stile, numero totale di bracciate, vasche e frequenza cardiaca media. Informazioni utili a compilare un punteggio con cui valutare l'efficienza nel nuoto. Per le altre 100 e oltre modalità sportive, il Watch GT 3 Pro aiuterà gli sportivi a tenere traccia dei parametri di salute e carico di allenamento in base all'attività selezionata. Per gli amanti della montagna, delle escursioni e del trekking, l'orologio riesce a monitorare il livello di saturazione SpO2 e frequenza cardiaca continui, il livello di altitudine e pressione dell'aria e a registrare il percorso effettuato, grazie al sistema Gps a 5 moduli e al programma Route Back, che guiderà gli utenti anche in modalità offline. Al termine dell'attività sportiva, il Watch GT 3 Pro di Huawei supporta gli utenti nel monitoraggio always-on dei parametri di salute, quali la temperatura cutanea e dello stress in tempo reale oltre a suggerire il tempo di riposo necessario e tenere monitorata la qualità del sonno. Huawei Watch GT 3 Pro 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90 euro nelle versioni con il cinturino in fluoroelastomero nero e con cinturino grigio in pelle. Huawei Watch GT 3 Pro 46mm, nella versione in titanio, è disponibile a 499,90 euro. Il Watch GT 3 Pro 43mm è disponibile al prezzo di 499,90 euro nella versione con il cinturino in pelle bianca e nella versione con il cinturino in ceramica a 599,90. Fino al 26 giugno per tutte le versioni dello smartwatch, su Huawei Store è disponibile un extra sconto di 70 euro al check-out. (ANSA).