In Ue arriva LUMI, supercomputer più veloce e verde di sempre

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GIU - "Oggi, nel corso di un evento dedicato, l'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni inaugurerà il suo ultimo supercomputer LUMI, situato a Kajaani, in Finlandia". Lo fa sapere la Commissione Europea.

"LUMI è il supercomputer più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico in Europa, nonché il terzo più rapido al mondo.

È uno sforzo congiunto dell'impresa comune EuroHPC e di un consorzio di dieci Paesi europei: Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera.

"La giornata di oggi segna un passo importante per la trasformazione digitale e verde dell'Europa: LUMI è ora il supercomputer più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico in Europa e uno dei più potenti al mondo", ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo per un'Europa adatta all'era digitale. "Grazie alla sua enorme capacità di calcolo, consentirà di compiere progressi scientifici, ad esempio nella medicina e nella ricerca sul clima, a un ritmo molto più rapido. Potrebbe riguardare lo sviluppo di vaccini, la diagnosi del cancro o la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico: questo è un grande esempio dell'enorme potenziale dell'intelligenza artificiale per migliorare le nostre vite".

LUMI è il primo dei supercomputer pre-esascala dell'impresa comune EuroHPC ad essere lanciato. Avrà una prestazione di picco prevista di 550 petaflop (550 milioni di miliardi di calcoli al secondo) e sarà completamente alimentato da energia rinnovabile.

LUMI utilizza infatti sistemi di raffreddamento naturali e il suo calore residuo rappresenterà circa il 20% del riscaldamento urbano della città di Kajaani, riducendo sostanzialmente l'impronta di carbonio annuale dell'intera città. (ANSA).