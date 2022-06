Meta, taglio dei progetti per puntare su visori e metaverso

Meta, la società madre di Facebook che ha deciso di puntare tutto sul metaverso, sta ridimensionando il lavoro dei Reality Labs, la divisione più innovativa del gruppo. Diversi i tagli di prodotti e progetti citati da un rapporto del sito The Information. Tra questi ci sarebbero la prima versione degli occhialini di realtà aumentata, previsti nel 2024, e la nuova versione di Portal, la linea di smart speaker già in commercio e concorrenti degli Amazon Echo, che passerebbero a prodotto per le aziende e non più per consumatori finali. Un ambito, quello dell'utilizzo professionale, che Meta avrebbe scelto anche per la prima generazione degli occhiali AR, a cui seguirebbero poi i successori con nome in codice Artemis, da lanciare sul mercato non prima della fine del 2024.

I cambiamenti nelle politiche di sviluppo dei Reality Labs arrivano in un momento delicato per Meta. Il colosso americano deve infatti affrontare un rallentamento della crescita dei ricavi, che ha portato l'azienda a bloccare le assunzioni in alcune divisioni. Se lo sviluppo degli occhialini prevede un percorso di finalizzazione più complesso, come dimostra anche il caso di Apple che nonostante le numerose voci su software e hardware non ha ancora presentato nulla, il ridimensionamento di Portal lascia intendere il mezzo fallimento dietro il lancio dell'altoparlante con schermo touch e Alexa. Portal ha affrontato una strada accidentata sin dall'arrivo nel 2018, restando sempre un passo indietro alle soluzioni di Amazon e Google. La decisione di Meta di commercializzarlo solo come prodotto aziendale è in linea con i recenti sforzi del gruppo nel promuovere i suoi prodotti e servizi anche per il lavoro da remoto, vista la compatibilità dello smart speaker con piattaforme come Zoom e Microsoft Teams.