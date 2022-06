Nuovo record calcolo Pi greco, fino a 100 trilioni di cifre

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Nuovo record nel calcolo del Pi greco, fino a 100 trilioni di cifre utilizzando Google Cloud. E' stato raggiunto dalla sviluppatrice Emma Haruka Iwao e dai suoi colleghi di Mountain View che già nel 2019 avevano stabilito un record eseguendo un calcolo con una precisione di 31,4 trilioni di cifre. Il record è stato infranto altre volte da allora, anche da ricercatori dell'University of Applied Sciences in Graubunde in Svizzera, che nel 2021 hanno calcolato il Pi greco a 62,8 trilioni di cifre decimali. Iwao e il suo team stanno lavorando con il Guinness World Records per la convalida ufficiale del loro risultato.

In un post sul blog, Iwao ha scritto che trovare quante più cifre possibili di Pi greco è un modo per misurare il progresso della potenza di calcolo, il suo lavoro consiste nel mostrare ciò di cui è capace Google Cloud sottoponendolo ad una sorta di stress test. Nel 2019, il calcolo ha richiesto 121 giorni; questa volta, il calcolo è stato eseguito in 157 giorni, 23 ore, 31 minuti e 7,651 secondi. Significa che i computer hanno funzionato a più del doppio della velocità, nonostante Iwao utilizzasse "gli stessi strumenti e le stesse tecniche".

Complessivamente sono stati elaborati circa 82.000 terabyte di dati. Iwao ha osservato che la lettura di tutte le 100 trilioni di cifre ad alta voce alla velocità di una al secondo richiederebbe più di 3,1 milioni di anni. (ANSA).