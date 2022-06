Meta abbandona piani per orologio, rivale dell'Apple watch

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Meta-Facebook abbandona i piani per lo sviluppo di uno smartwatch con due fotocamere, doveva essere il rivale dell'Apple Watch. Lo riferisce Bloomberg, secondo cui il dispositivo nome in codice 'Milano' era stato pianificato per il rilascio nella primavera del 2023 ad un prezzo di oltre trecento dollari. Secondo la testata, i problemi tecnici così come il taglio generale dei costi di Meta hanno portato alla cancellazione del dispositivo.

La maggior parte degli smartwatch, incluso l'Apple Watch, attualmente non dispone di alcuna fotocamera, quindi Meta sperava che la presenza di ben due fotocamere avrebbe potuto essere dirompente in un mercato in cui si è accesa la competizione. La prima fotocamera sarebbe stata frontale da utilizzare con le videochiamate, la seconda posta sotto il dispositivo utilizzata per scattare foto e acquisire video.

Sebbene lo sviluppo dell'orologio sia stato annullato, Bloomberg riferisce che Meta sta ancora lavorando su molti altri dispositivi da polso. Fa parte del piano del Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, di offrire più hardware di consumo proprietario e di ridurre la sua dipendenza dagli utenti che devono passare attraverso Apple e Google per utilizzare i suoi servizi.

Inoltre, i dispositivi da polso in abbinamento ai visori possono essere usati per la realtà aumentata e virtuale, chiave per il metaverso. Meta, infine, sta testando anche dispositivi indossabili per raccogliere i segnali nervosi e usarli come input digitali con una tecnica nota come elettromiografia.

(ANSA).