Corte Ue, Swatch vince contro Apple su 'Think Different'

La Corte Ue ha respinto i ricorsi presentati da Apple contro le decisioni dell'EUIPO - l'European Union Intellectual Property Office - di revocare la proprietà del marchio 'Think Different', che la stessa Apple aveva registrato in Europa al tempo della celebre campagna pubblicitaria. Nel 2016 la Swatch ha presentato infatti all'EUIPO tre domande di decadenza dei marchi contestati, sostenendo che la scritta 'Think Different' "non era stata utilizzata per i prodotti interessati per un periodo ininterrotto di cinque anni". La disputa era nata quando Swatch aveva usato come slogan in una campagna 'Tick Different'.