Amazon Key, a Milano e Roma consegne 'automatiche'

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Amazon lancia in Italia una fase pilota di Amazon Key, il servizio già attivo negli Stati Uniti, che permette la consegna della merce anche quando l'utente è fuori casa. Sarà disponibile in anteprima su un primo gruppo di 1.000 condomini che già dispongono della tecnologia italiana di Laserwall, il fornitore della bacheca digitale, inserita agli interni degli edifici, tramite cui i vettori di Amazon possono accedere ai condomini, sfruttando chiavi digitali Amazon Key per l'apertura della porta. Le soluzioni di Laserwall consentono già ai residenti di consultare le informazioni amministrative e del comune, inviare comunicazioni in tempo reale, eseguire sondaggi e prenotare uno spazio comune, nonché avere accesso a tutte le opportunità proposte dal sistema di advertising integrato. Il servizio Amazon Key è dunque un aggiunta a Laserwall Key, il controllo degli accessi dedicato. (ANSA).