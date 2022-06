Francia rivede gergo videogiochi, via eSport e streamer

La secolare battaglia dei francesi per preservare la purezza della lingua si estende anche al gergo dei videogiochi. Alcune espressioni com "pro-gamer" diventano "joueur professionnel" mentre "streamer" viene trasformato in "joueur-animateur en direct" e "eSports" ora sarà tradotto come "jeu video de competition". Il ministero della Cultura, che è coinvolto nel processo, ha spiegato che il settore dei videogiochi è pieno di anglicismi che potrebbero fungere da "barriera alla comprensione" per i non giocatori. Le modifiche sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, rendendole così vincolanti per i dipendenti del governo. Tra i vari termini a cui sono state fornite alternative ufficiali francesi c'è anche "cloud gaming", che diventa "jeu video en nuage".

Anche la detentrice della lingua francese, l'Académie française, è d'accordo su questo aspetto, tanto che nel 2017 ha pubblicato un lessico di termini francesi alternativi con cui sostituire il gergo inglese nei videogiochi. Resta da vedere quanto queste espressioni possano sostituire alcune parole oramai diventate di uso comune. Ad esempio il passato tentativo di convincere i francesi ad usare l'espressione "access sans fil à internet" al posto di Wi-fi è stato un flop totale.