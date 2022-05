Google donerà 43 mila pc agli insegnanti ucraini

Gli insegnanti ucraini riceveranno 43 mila computer da Google. Lo riporta l'Ukrainska Pravda, citando il ministro della Trasformazione digitale Mikhail Fedorov. Il supporto tecnico di Google for Education, con la collaborazione dell'Unesco, secondo il ministro, aiuterà gli insegnanti a continuare la didattica a distanza. "Milioni di persone sono costrette a fuggire dalle loro case, migliaia di scuole sono state colpite da bombardamenti e il ministero dell'Istruzione e della Scienza stima che oltre 3,7 milioni di studenti dovranno continuare l'attività a distanza", ha scritto in una nota Matt Brittin, presidente di Google Europa, Medio Oriente e Africa.

Per 50.000 insegnati poi sono previsti percorsi di formazione online proposti da Google. Verrà insegnato loro come utilizzare e configurare i dispositivi, oltre a consigli sulle funzionalità di Google Workspace. Nelle prossime settimane, Google implementerà su Youtube Learning la lingua ucraina. "Ciò includerà una serie di materie in linea con il programma nazionale, dallo studio della letteratura e della lingua ucraine alla fisica, biologia, chimica, matematica, ecc.", ha affermato Brittin. Per aiutare gli studenti ucraini a proseguire gli studi, entro la fine dell'anno Google ha reso gratuite per le università ucraine diverse funzioni premium di Google Workspace for Education. "Questo consentirà alle università di tenere riunioni fino a 250 partecipanti, oltre a registrarle direttamente su disco", ha affermato la società.