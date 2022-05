Debutta il robot umanoide 'Robee' per fabbrica 5.0 

Debutta ufficialmente "RoBee", il robot umanoide cognitivo Made in Italy creato per l'industria a supporto delle persone nei lavori usuranti e pericolosi per la salute fisica e psicologica. Progettato e realizzato da Oversonic nel centro produttivo di Besana Brianza, RoBee è stato presentato a Sps Italia, fiera dell'automazione e dell'industria intelligente.

"Arriviamo a questo appuntamento appositamente con un prodotto studiato per rispondere alle esigenze delle smart industries - afferma Fabio Puglia, presidente di Oversonic -. Frutto di un lavoro progettato e validato anche grazie alla collaborazione con alcune aziende partner, che hanno testato il robot nei propri stabilimenti, RoBee rappresenta la nuova generazione di robot cognitivo, in possesso di tutte le necessarie certificazioni per essere commercializzato e per operare all'interno degli ambienti industriali. Una macchina in grado di coniugare una strategica piattaforma cognitiva in cloud ed un'operatività di carattere industriale: il punto di equilibrio tra un approccio 5.0 e le più innovative tendenze della robotica sociale".

Il team di ingegneri di Oversonic negli ultimi sei mesi ha reingegnerizzato la struttura del robot, che oggi è più veloce nelle performance operative, più flessibile nella navigazione, più efficiente nei consumi e nella capacità di apprendimento.