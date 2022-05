Foro Romano la meta culturale più cliccata su Street View

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Il Foro Romano nella Capitale, la Casa di Giulietta a Verona e Palazzo Pitti a Firenze sono le tre mete culturali italiane più cliccate nel 2021 su Street View. La spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo (AN), la spiaggia di Tuerredda a Teulada (CA) e il lago di Carezza a Nova Levante (BZ), sono invece le destinazioni balneari più ricercate sul servizio di Google che permette di esplorare virtualmente, in tre dimensioni, più di 10 milioni di luoghi in 87 Paesi. Google, in occasione del quindicesimo compleanno di Street View, che ufficialmente è il 29 maggio anche se si festeggia oggi, ha condiviso le mete preferite dai navigatori nostrani, che usano l'app e il sito web, annunciando delle novità con cui intende mappare in maniera ancora migliore il mondo. Ad esempio, con una nuova fotocamera che, al peso di un gatto, consente a chi la indossa di mappare ancora più facilmente luoghi difficili da percorrere in auto o in bici, dalle cime delle montagne alle isole più remote.

Parlando dell'app, Big G introduce la possibilità di visualizzare le immagine storiche di un luogo, a partire dalla sua prima digitalizzazione al lancio di Street View, nel 2007.

Sfogliando ogni immagine si può vedere una capsula del tempo che mostra in che modo un luogo è cambiato, come la crescita del Vessel negli Hudson Yards di New York. Dal 2007, le auto di Street View hanno catturato e condiviso più di 220 miliardi di immagini e hanno percorso più di 10 milioni di miglia, l'equivalente di 400 giri intorno al mondo. Inoltre, grazie ai progressi compiuti negli ultimi anni nel campo della computer vision e dell'intelligenza artificiale, Google è in grado di fondere insieme miliardi di immagini Street View e aeree per creare un ricco modello digitale dei posti di tutto il mondo.

Con la nuova "immersive view", che verrà lanciata nel corso dell'anno, si potrà scendere al livello della strada e persino controllare l'interno di un'attività commerciale, come se si stesse camminando. (ANSA).