Tecnologia e design con il nuovo Huawei Watch Fit 2

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Quale oggetto preferito dalle persone per accedere velocemente a sessioni di allenamento e dati sulla salute, lo smartwatch ha acquisito oramai lo status di gadget utile da usare ma anche bello da indossare. Non sempre però è facile coniugare funzionalità innovative e design alla moda, rischiando che la bilancia penda da una o dall'altra parte. Huawei è invece riuscita, con il suo nuovo Watch Fit 2, a legare i due mondi, realizzando un orologio che è degno erede della serie Watch Fit, aggiornandola in parecchi elementi. Il device è stato svelato durante "House of Huawei", un grande evento europeo, che si è tenuto a Milano, e che unisce i mondi dello sport, del fashion e dell'hi-tech, con ospiti d'eccezione come Melissa Satta. Tra le novità del Watch Fit 2, la presenza di uno speaker, che consente di rispondere alle telefonate direttamente dallo smartwatch, godendo del suono che esce dalle sue casse. Con il suo display rettangolare da 1.74 pollici, lo smartwatch ha un nuovo design a scacchiera, per un'esperienza ancora più interattiva e intuitiva. Presenti tutti gli aspetti legati al monitoraggio della salute, dalla frequenza cardiaca all'ossigeno nel sangue, fino al sonno, per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo il proprio stato. Tornando al design, Huawei Watch Fit 2 si ispira ai giovani e punta tutto sulla personalizzazione. Da qui la scelta di offrire diverse colorazioni del dispositivo e vari quadranti, le watch faces, per adattare lo stile alle tante esigenze di abbinamento alla moda. Il dispositivo supporta anche la watch face "one-hop", che permette di trasferire le immagini dallo smartphone allo smartwatch con un semplice tocco. Ogni versione dello smartwatch è caratterizzata da una scelta di colorazioni uniche. Ad esempio FIT Active Edition riprende il design della generazione precedente, nei colori Sakura Pink, Isle Blue e Midnight Black, mentre il nuovo Huawei Watch Fit Classic Edition è disponibile in Nebula Gray e Moon White. Huawei Watch Fit Elegant Edition offre Silver Frost e Premium Gold. Gli utenti possono scegliere tra i cinturini in silicone, pelle, oppure Milanese, tutti in un'ampia gamma di colori e stili. Il design è a sgancio rapido per rimuoverli senza problemi, in un attimo. Huawei Watch Fit 2 Active Edition è disponibile da oggi nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink e Isle Blue al prezzo di 149,90 euro. Huawei Watch Fit 2 Classic Edition è disponibile a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 179,90 euro nelle colorazioni Nebula Gray e Moon White. Le versioni di Huawei Watch Fit 2 Elegant nello stile Milanese e colorazioni Silver Frost e Premium Gold saranno disponibili a partire dall'8 giugno al prezzo di 249,90 euro. (ANSA).