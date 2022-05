Huawei svela l'alleato per lo sport, il Watch GT 3 Pro

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Con la primavera, molti hanno ripreso ad allenarsi all'aria aperta, incrementando l'attività fisica in vista dell'estate. Sempre più spesso, la tecnologia supporta gli allenamenti quotidiani, più o meno avanzati, permettendo di conoscere i propri risultati e migliorare giorno dopo giorno. Non tutti gli strumenti hi-tech però possono godere di una completezza di funzionalità, stile e design. Aggettivi che ben descrivono il nuovo Huawei Watch GT 3 Pro, che l'azienda ha svelato oggi a Milano, nel contesto di "House of Huawei", un grande evento europeo, che unisce i mondi dello sport, del fashion e dell'hi-tech. Tra gli ospiti anche Sir Mo Farah, quattro volte medaglia d'oro olimpica e ambassador wearable di Huawei: "Per un atleta professionista, la tecnologia è essenziale per pianificare un programma di allenamento. Il nuovo Watch GT3 Pro è perfetto per me perché offre tutte le funzioni di cui ho bisogno". Huawei Watch GT 3 Pro promette di semplificare il mantenimento di uno stile di vita sano, attraverso la tecnologia di monitoraggio dati TruSeen 5.0+, con cui ottenere misurazioni accurate sulle condizioni di salute fisica e mentale, grazie all'analisi di numerosi parametri. Per i veri sportivi, Huawei ha pensato a vere e proprie modalità di allenamento professionali, come Free-Diving Mode, che si accompagna alle opzioni per altri 100 altri sport, per un'esperienza di allenamento che copre esigenze differenti. E come se non bastasse, l'orologio offre anche piani di corsa personalizzati e il posizionamento Gnss Dual-Band Five-System, che consente di localizzarsi geograficamente, in maniera precisa su una mappa, mentre si corre. "Con il lancio del GT 3 Pro abbiamo perfezionato funzionalità già esistenti e ne abbiamo aggiunte di nuove pensando a chi è appassionato di sport e non solo" ha spiegato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. Tra le centinaia modalità di allenamento, la funzione di pianificazione intelligente della corsa aiuta a creare un piano personalizzato basato sulla storia fisica e di corsa di un individuo, combinato con gli obiettivi di performance. Il sistema valuta dati come il ritmo, la frequenza cardiaca, la distanza e altro ancora per offrire consigli professionali che si aggiornano nel tempo. È possibile sincronizzare questi dati con altri dispositivi compatibili, tra cui oltre 60 app di allenamento, come Strava, Runtastic e Komoot. Una delle novità più interessanti di Huawei Watch GT 3 è la sua maggiore resistenza all'acqua. Conforme allo standard ingegneristico En 13319, lo smartwatch raggiunge prestazioni innovative, tale da supportare immersioni libere fino a 30 metri di profondità . C'è anche una nuova modalità di immersione libera che fornisce informazioni in tempo reale sull'attività, utile per chiunque si eserciti con l'apnea o sia alle prime armi con le immersioni subacquee. Da oggi e fino al 26 giugno, Huawei Watch GT 3 Pro 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90 euro nelle versioni con il cinturino in fluoro elastomero nero e con cinturino grigio in pelle. Huawei Watch GT 3 Pro 46mm nella versione in titanio è in promozione a 499,90 euro. Huawei Watch GT 3 Pro 43mm è disponibile al prezzo di 499,90 euro nella versione con il cinturino in pelle bianca e nella versione con il cinturino in ceramica a 599,90. Inoltre, per entrambi i modelli si ottengono in regalo gli auricolari a forma di rossetto Huawei FreeBuds Lipstick. (ANSA).