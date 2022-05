Da Google e Samsung piattaforma condivisa per dati salute

(ANSA) - MILANO - Google e Samsung hanno collaborato per creare Health Connect, una piattaforma e un'API (interfaccia di programmazione) che offre agli sviluppatori un set di strumenti per sincronizzare i dati sulla salute degli utenti tra app e dispositivi Android differenti. La novità è stata annunciata nel corso della conferenza per sviluppatori Google I/O 2022. La mossa dovrebbe permettere a chi usa telefoni e accessori indossabili, di marchi diversi, di poter comunque sincronizzare i propri risultati di allenamento o di attività fisica, indipendentemente dal produttore. Un traguardo reso più semplice dalla presenza di un sistema operativo di base unico, Android, che però non sempre accoglie la compatibilità tra i vari brand. Google afferma che gli utenti avranno il pieno controllo sul tipo di dati che condividono e con quali app.

Se più di una sta raccogliendo lo stesso tipo di dati, ad esempio i passi eseguiti, le persone possono scegliere quale fonte preferire per tale conteggio, rispetto alle altre. Health Connect supporta oltre 50 tipi di dati in diverse categorie, tra cui attività, misurazione della massa corporea, monitoraggio del ciclo, alimentazione, sonno e parametri vitali. Oltre a Samsung, Google sta lavorando anche con MyFitnessPal, Leap Fitness e Withings per ampliare le integrazioni di tali dati. "Stiamo lavorando insieme a Google e ad altri partner per realizzare tutti i vantaggi e il potenziale di Health Connect" ha affermato TaeJong Jay Yang, vicepresidente esecutivo di Samsung, in una nota ufficiale. "Sono entusiasta di confermare che Samsung Health integrerà Health Connect entro la fine dell'anno. Con il benestare degli utenti, ciò consentirà agli sviluppatori di app di sfruttare dati accurati e ottimizzati misurati su Galaxy Watch per Samsung Health e di utilizzarli anche nelle loro app".

