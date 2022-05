Twitter: Musk, accordo temporaneamente sospeso

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - L'accordo con Twitter è "temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti". Lo scrive Elon Musk in un tweet. Le azioni di Twitter, riporta Bloomberg sono crollate dell'11% nel pre-market dopo il tweet di Musk e le azioni di Tesla sono salite del 4,9%.

Intanto, la società che cinguetta perde due manager, congela le assunzioni e avvia misure di taglio dei costi per rafforzarsi e riposizionarsi. Lasciano due manager chiave, il responsabile dei prodotti al consumo Kayvon Beykpour e quello dei ricavi Bruce Falck. (ANSA).