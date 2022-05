Sony lancia Xperia 1 IV, primo smartphone con zoom ottico

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Sony ha svelato ufficialmente Xperia 1 IV, quello che l'azienda definisce il primo smartphone al mondo con un vero zoom ottico. Il colosso giapponese ha sfruttato tutta la sua esperienza nel campo della fotografia per creare il nuovo Xperia 1 IV, con una serie di opzioni derivate direttamente dal comparto casalingo delle fotocamere professionali, come le Sony Alpha. Oltre ad un obiettivo con zoom ottico 85-125 mm, Xperia 1 IV consente riprese in 4K a 120 fps, funzionalità di streaming live, Real-time Eye AF, Real-time Tracking per tutte le lenti e Optical SteadyShot con FlawlessEye, ovvero tecnologie che di norma è possibile trovare su dispositivi dedicati a foto e video e non smartphone. Proprio come gli zoom delle fotocamere, il telefono può variare l'apertura del diaframma per vari livelli, per catturare più o meno luce. Con l'annuncio, Sony ha condiviso la scheda tecnica dell'Xperia 1 IV, che monterà un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 30 Watt.

Purtroppo manca la ricarica wireless e nella confezione del telefono non saranno presenti il caricatore e il cavo Usb-c. Il display è un 4K Amoled da 6,5 pollici con refresh rate da 120 Hz, mentre il reparto fotografico è formato da quattro obiettivi: lente principale da 12 MP, teleobiettivo da 12 MP, ultragrandangolo da 12 MP e unità ToF 3D. Sul lato frontale una selfie-camera da 12 MP. In pre ordine da oggi, lo smartphone può essere acquistato in due configurazioni diverse, con 12 gb di ram e archiviazione da 256 o 512 gb, al prezzo base di 1.399 euro. (ANSA).