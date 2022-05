Twitter: Dorsey, non sarò mai più amministratore delegato

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Non sarò mai più amministratore delegato". Lo ha twittato Jack Dorsey, il fondatore ed ex numero uno di Twitter, rispondendo al comico e personalità YouTube Charles Wieand, conosciuto come Wild Charles. In un cinguettio Wieand ha ipotizzato che Musk avrebbe scelto Dorsey per guidare Twitter.

Intanto, l'imprenditore è di nuovo nel mirino della Sec. La consob americana sta indagando sulla tardiva comunicazione del patron di Tesla in merito alla sua quota in Twitter. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'inchiesta riguarda la tardiva presentazione del modulo che gli investitori devono presentare quando acquistano più del 5% di una società. Una comunicazione che serve ad avvertire gli investitori e la stessa società che un altro investitore potrebbe cercare di assumere il controllo. Musk ha presentato il modulo il 4 aprile, con almeno 10 giorni di ritardo rispetto a quando ha superato la soglia del 5%. (ANSA).