Mark Zuckerberg anticipa nuovo visore per il metaverso

Arriva un'anticipazione di come sarà Project Cambria, il nuovo visore per il metaverso di Meta-Facebook. Lo ha mostrato online l'amministratore delegato Mark Zuckerberg che la scorsa settimana è stato in Italia e ha incontrato aziende e anche il premier Draghi. Il dispositivo, di cui si hanno le prime notizie dallo scorso autunno, da quando cioè il Ceo ha lanciato il progetto del metaverso, viene mostrato durante l'utilizzo di The World Beyond, un mix tra gioco e piattaforma che fonde mondo fisico e virtuale.

L'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, con un arrivo nei negozi nei primi mesi del 2023.

A differenza dei visori della concorrenza, come gli HoloLens 2 di Microsoft e i Magic Leap 2, che hanno lenti trasparenti e inviano immagini olografiche davanti alla visuale dell'utente, Project Cambria è un visore dalle sembianze più classiche, vicino agli attuali Oculus Quest 2, azienda acquisita nel 2014 proprio da Meta, in grado però di offrire sia esperienze di realtà aumentata che virtuale. Ciò è reso possibile da una funzionalità migliore di "passthrough", ossia di passaggio della visione dal 3D al mondo circostante, che utilizza le videocamere montate sul dispositivo per mostrare in maniera chiara, e a colori, l'ambiente intorno. Per questa tipologia di uso, si parla infatti di realtà mista e non solo aumentata o virtuale.

Il passthrough è già presente su altri visori ma come opzione di qualità inferiore, che non permette a chi li indossa di muoversi liberamente per la stanza senza rischi. Come affermato nella demo di Zuckerberg, Cambria fornirà video a colori ad alta risoluzione per rendere l'esperienza più realistica e utile.

L'app usata nella dimostrazione, The World Beyond, è stata sviluppata sulla "Presence Platform", una piattaforma di creazione digitale che mette insieme scrittura di codice e Intelligenza Artificiale, per semplificare la realizzazione di mondi in 3D, anche per chi non è un esperto sviluppatore.

