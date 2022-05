Google, il Pixel Watch è pronto ma arriverà in autunno

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Durante la prima giornata della conferenza Google I/O per gli sviluppatori, il colosso americano ha svelato forme e design di Pixel Watch, il suo primo orologio connesso. Confermata la cassa rotonda e quasi priva di cornici, Google non ha rilasciato molte informazioni sullo smartwatch, rimandando il lancio all'autunno, insieme all'uscita dei Pixel 7 e 7 Pro, prossima gamma top della linea smartphone del gruppo parte di Alphabet. Ad ogni modo, il team dietro il Pixel Watch ha anticipato che il dispositivo indossabile avrà la versione 3 di Wear Os, il sistema operativo che dallo scorso anno vede la collaborazione di Samsung, che ha integrato al suo interno la piattaforma Tizen Os, prima di passare anch'essa a Wear Os sui Galaxy Watch 4. Parte dello spirito del Pixel Watch sarà orientato al fitness e infatti Google porterà tra le varie schermate anche applicazioni che finora era possibile trovare solo sui prodotti Fitbit. A gennaio del 2021, Big G aveva completato l'acquisizione del marchio che produce smartwatch e smartband per l'allenamento e il monitoraggio della salute, spiegando che non ne avrebbe terminato la produzione, ma preso in prestito alcune funzionalità per portarle altrove. Pixel Watch è circolare, come i più classici orologi, bombato ai lati e con una corona tattile. Realizzato in acciaio inossidabile riciclato avrà cinturini personalizzabili. Solo voci sul prezzo, che potrebbe allinearsi alla concorrenza, tra i 300 e i 500 dollari. (ANSA).