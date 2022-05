TikTok presenta Pulse, iniziativa per creatori di contenuti

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - TikTok sta aprendo un nuovo modo per i creatori di contenuti di monetizzare dai loro post. La società ha lanciato Pulse, un programma che consente a chi ha più di 100.000 follower di pubblicare foto e video insieme agli annunci pubblicitari di marchi e aziende di servizi. In questo modo, il pubblico di interesse verrà esteso e così le opportunità di ricavo, tramite quella che il social chiama compartecipazione alle entrate. "Creatori ed editori sono al centro dell'intrattenimento su TikTok" si legge in una nota ufficiale. "Con TikTok Pulse, inizieremo a esplorare il nostro primo programma di compartecipazione alle entrate pubblicitarie con creatori, personaggi pubblici ed editori di media. I creatori e gli editori con almeno 100.000 follower saranno idonei nella fase iniziale di questo programma". Il programma rispecchia il modo in cui YouTube paga i suoi utenti che decidono di inserire piccoli clip pubblicitari nei video e potrebbe portare a pagamenti più significativi sulla piattaforma, ancora alla ricerca di un'idea chiara e stabile in merito alla monetizzazione dei post più di successo. TikTok condividerà il 50% delle entrate pubblicitarie di Pulse con i creatori approvati. Un deciso passo in avanti rispetto all'attuale "Creator Fund", che non si basa su percentuali nette di ricavo per clic e condivisioni, un modus operandi che ha spesso portato i creator ad affermare come il programma offrisse pagamenti minimi e instabili, a differenza della concorrenza.

Stando a Sandie Hawkins, General Manager di TikTok, Pulse verrà lanciato a giugno negli Stati Uniti, con ulteriori mercati in arrivo questo autunno. (ANSA).