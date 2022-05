Smartphone pieghevoli, da Oppo atteso modello a conchiglia

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Dopo aver svelato il suo Find N, primo smartphone pieghevole del gruppo con design a libro, Oppo ha in procinto di lanciare un nuovo modello. Digital Chat Station ha condiviso tramite il social cinese Weibo alcune informazioni su quello che dovrebbe essere uno smartphone con doppio schermo interno e apertura a conchiglia, simile al Samsung Galaxy Z Flip 3 e a Huawei P50 Pocket. Al di là delle caratteristiche tecniche, Oppo vorrebbe puntare su un cartellino accessibile alla massa, compreso tra i 700 e gli 800 euro. Al lancio quasi un anno fa, il Flip 3 aveva un prezzo di partenza di 1.099 euro. Stando alla fonte, il telefono di Oppo avrà un chip Snapdragon 8 Gen 1+, processore spedito da Qualcomm ai suoi partner solo di recente, con una disponibilità reale sugli smartphone a partire dall'estate. La presentazione del "foldable" di Oppo potrebbe dunque avvenire già nelle prossime settimane ma con una immissione sul mercato distante almeno un mese e mezzo. A fine 2020, Oppo aveva mostrato il Find X, un cellulare con schermo ad apertura scorrevole. Solo un prototipo che ha poi lasciato il passo al Find N, il primo pieghevole commerciale del gruppo, simile al Galaxy Z Fold 3 con schermo esterno e due interni, uniti da una cerniera. Al momento dell'annuncio, Oppo aveva parlato di cinque anni di lavoro per creare il dispositivo, senza però lasciare indietro progetti alternativi, come potrebbe essere quello dello smartphone a conchiglia atteso quest'anno. Secondo gli ultimi dati degli analisti di Idc, il settore degli smartphone pieghevoli raggiungerà un valore di 29 miliardi di dollari entro il 2025, con una stima di 27,6 milioni di dispositivi venduti a livello globale. (ANSA).