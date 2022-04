Giornata della Terra, cosa cercano gli italiani su Google

(ANSA) - MILANO, 20 APR - In occasione della Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile, Google ha messo assieme le tendenze di ricerca degli italiani sul tema sostenibilità da gennaio ad aprile di quest'anno, con la lista dei luoghi 'green' più visitati su Google Maps. Tra gli argomenti di maggiore interesse, quelli legati all'energia, all'inquinamento, ai consumi in mobilità, al modo in cui ci alimentiamo nel rispetto dell'ambiente. "Cos'è lo sviluppo sostenibile?" e "Quali sono i gas serra?" le domande più digitate online. Su Google Maps, al primo posto tra le mete più ecosostenibili ci sono le "stazioni di ricarica per veicoli elettrici", in aumento del 169% sul 2021, seguite da "mercato contadino", gli spazi dedicati all'acquisto dei prodotti a km zero. I temi che hanno fatto tendenza nelle ricerche, con una crescita importante rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, riguardano "infrastruttura urbana sostenibile", "sicurezza dell'acqua" e "ambiente". All'ordine del giorno anche "vita sostenibile" (+375%) "energia marina" (+370%) ed "economia verde" (+178%).

Gli interessi degli italiani su Maps vanno dalle colonnine di ricarica agli alimenti, passando per i negozi di abbigliamento second hand (+371%), vintage (+576%) e i centri di gestione dei rifiuti. Google Maps segnala che quasi il 40% degli abitanti di Roma e Milano utilizza mezzi alternativi alla macchina per spostarsi in modo sostenibile in città. Infatti, queste persone scelgono di muoversi con i mezzi, rispettivamente il 14% e il 13,7%, utilizzando la bicicletta (2,8% e 2%) oppure camminando (22,2% e 23,8%). Il dato più in crescita rispetto al 2022 è l'uso delle bici, in rialzo di due punti percentuali per entrambe le città. (ANSA).