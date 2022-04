Ucraina: sventato cyber attacco in 2 ondate a centrale energia

(ANSA-AFP) - ROMA, 13 APR - L'Ucraina ha sventato un attacco informatico, in due ondate, a uno dei suoi più grandi impianti energetici, lo hanno reso noto funzionari governativi. L'attacco è stato effettuato da Sandworm, un gruppo di hacker legati ai servizi di intelligence russi, spiega il Computer Emergency Response Team ucraino. L'impianto energetico preso di mira avrebbe dovuto essere colpito in due ondate, con un attacco iniziale a febbraio e un proseguimento l'8 aprile.

Il malware del gruppo Sandworm è penetrato con successo nel sistema di gestione della rete ma non ha provocato interruzioni di corrente, ha detto Victor Zhora, un alto funzionario della sicurezza informatica in una conferenza stampa. L'attacco ha utilizzato una versione modificata del malware Industroyer2 che aveva lo scopo di amplificare i danni arrecati alle infrastrutture energetiche fisiche del paese dall'esercito russo.

Un attacco informatico del dicembre 2015 che utilizzava una versione precedente del malware, ritenuta la prima del suo genere, ha lasciato centinaia di migliaia di ucraini senza elettricità. Parlando allo stesso briefing, Farid Safarov, viceministro del dipartimento dell'energia, ha affermato che la difesa informatica ha avvertito l'Ucraina in anticipo dell'attacco, pur ammettendo che era impossibile "salvaguardare il sistema al 100 per cento". Nei giorni precedenti l'invasione russa del 24 febbraio, l'Ucraina ha affermato di essere stata oggetto di attacchi informatici "continui" e in aumento. Questi attacchi hanno temporaneamente disattivato diversi siti web del governo, compresi quelli gestiti dal gabinetto dei ministri, dal parlamento, dal ministero degli Esteri e dal servizio di sicurezza dello Stato. (ANSA-AFP).