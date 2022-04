Baldoni, Russia non ha dispiegato tutta sua capacità cyber

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Riguardo all'Ucraina "siamo in massima allerta dallo scorso 14 gennaio. La Russia non ha ancora dispiegato completamente le sua capacità nel settore cyber e tutte le Agenzie nazionali stanno condividendo i dati per alzare le difese". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, sottolineando che i rischi "non si fermeranno con la fine del conflitto, anzi, la guerra informatica diventerà più dirompente dopo". (ANSA).