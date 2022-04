Il clima della Terra si studierà in orbita a bordo della Iss

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Sarà possibile studiare il clima della Terra, e molto altro, direttamente dallo spazio, effettuando i calcoli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Thales Alenia Space e Microsoft, infatti, lavoreranno insieme per sbloccare nuove applicazioni di elaborazione dei dati climatici in orbita, grazie all'Intelligenza Artificiale (AI). Questa capacità di calcolo nello spazio consentirà una raccolta dati più veloce e informazioni di osservazione della Terra immediatamente applicabili, per la sorveglianza, la comprensione e la protezione del nostro pianeta. La dimostrazione a bordo della Stazione Spaziale è prevista per il 2023.

La collaborazione strategica intende rendere l'osservazione geo-spaziale più accessibile, ponendo sul mercato strumenti di Intelligenza Artificiale per l'osservazione dello spazio (come DeeperVision) di più facile accesso a tutti gli sviluppatori.

Infatti, oltre alla connettività avanzata ed al calcolo nello spazio nell'ambito della Space Edge Computing (Sec), le due aziende rafforzeranno anche la cooperazione iniziata nell'aprile 2021, con l'integrazione di DeeperVision di Thales Alenia Space in Azure Orbital Microsoft. In questo modo, i clienti saranno in grado di utilizzare tutte le funzionalità per elaborare i flussi di dati e generare informazioni tempestive. (ANSA).