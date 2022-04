Elon Musk lancia sondaggio per tasto modifica su Twitter

A poche ore dall'essere diventato maggiore azionista di Twitter, Elon Musk dal suo profilo lancia un sondaggio informale sulla piattaforma: volete il tasto modifica? L''edit button' così detto è da tempo richiesto da molti utenti e presente su altri social come Facebook e Instagram, ed è la possibilità di modificare un post già scritto. Al momento nel sondaggio lanciato da Musk vincono i sì con il 74%. Tra i tanti i commenti c'è chi chiede che la modifica venga fatta a due condizioni: che sia disponibile solo per pochi minuti, 5-10, e, se apportata, un link dimostra cosa è stato cambiato per avere traccia del post precedente. "Sembra ragionevole", risponde Musk a questa proposta.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

In queste ore in cui il capo di Tesla e SpaceX è diventato maggiore azionista di Twitter, è arrivata anche la richiesta di alcuni conservatori pro-Trump di far tornare l'ex presidente su Twitter, è stato sospeso definitivamente il 9 gennaio 2021. Nei giorni precedenti l'annuncio dell'acquisto delle azioni della piattaforma, Musk ha twittato più volte mettendo in discussione le regole sulla libertà di parola e riflettendo sulla necessità di una nuova piattaforma di social media.