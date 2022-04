Covid: timori contagi cancellano E3 2022, fiera videogame

La Entertainment Software Association (Esa) che organizza la più grande fiera di videogiochi al mondo, la E3, ha confermato la cancellazione dell'edizione 2022. Nei mesi scorsi Esa aveva sottolineato a più riprese che la kermesse si sarebbe tenuta in modalità ibrida, sia online che presso la sede storica di Los Angeles. A gennaio però, aveva manifestato la decisione di tenere solo presentazioni via internet vista la ripresa dei contagi negli Stati Uniti. L'evento si tiene, di norma, presso il Convention Center della città della California. L'associazione ha sottolineato che "dedicherà tutte le energie e risorse per offrire un'esperienza E3 fisica e digitale la prossima estate".

Dopo aver cancellato l'edizione del 2020, causa Covid, la manifestazione si era tenuta nel 2021 in forma prettamente digitale, con la promessa di un ritorno tra i padiglioni nel 2022. Il timore di una ripresa dei contagi e la scoperta della variante Xe in Europa, pongono un freno sull'organizzazione di grandi fiere di persona. Non è un caso se i colossi della tecnologia, come Google, avevano già anticipato la volontà, almeno per quest'anno, di presentare nuovi prodotti e servizi esclusivamente via internet. La prossima conferenza per sviluppatori della casa americana, il Google I/O dell'11 maggio, sarà infatti solo online, come probabilmente la Apple Worldwide Developer Conference, anch'essa dedicata al mondo degli sviluppatori.