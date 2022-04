Metaverso prende forma, 1 italiano su 4 sa cos'è

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Dalla moda agli investimenti immobiliari, dal mondo del lavoro a quello dei videogiochi, prende forma il metaverso, la nuova dimensione virtuale e trend tecnologico su cui a scommettere per prima è stata Facebook-Meta. E il nuovo mondo digitale, di cui secondo gli esperti vedremo effetti ed applicazioni tra 5-10 anni, non è del tutto estraneo agli italiani. Secondo una ricerca dell'agenzia di consulenza Sensemakers, il 25% sa di cosa si tratta e si aspetta che cambi il modo di accedere alla rete. Il 41% degli italiani ne ha semplicemente sentito parlare, uno su tre non sa cosa sia, mentre il 62% si dichiara interessato al tema, anche se pensa che una diffusione su larga scala non sarà priva di problematiche.

Secondo l'indagine, inoltre, per il 56% degli italiani le aziende faranno bene ad investire sul metaverso, con il 49% che pensa saranno i social network ad avere maggiore successo nel metaverso seguiti dai produttori di device tecnologici (42%) e dalle società di giochi online (41%) Uno dei rischi maggiori è la "fuga dalla realtà". L'80% degli italiani, tra coloro che sono informati sul metaverso, lo immaginano infatti come "rifugio virtuale" e possibile "sottrattore" di tempo e di attenzioni alla quotidianità. "Il metaverso è sicuramente uno dei fenomeni emergenti dell'ecosistema digitale - sottolinea Fabrizio Angelini, Ceo di Sensemakers - Non ci ha stupito né la conoscenza del tema ancora in fase di consolidamento né la forte polarizzazione in termini di interesse e apprezzamento da parte di giovani maschi e scolarizzati". (ANSA).