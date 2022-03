Musica e protezione, Dyson lancia le cuffie con mascherina

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Dyson, uno dei principali marchi nel settore degli elettrodomestici, ha presentato Zone, un accessorio particolare che combina una cuffia Bluetooth con una mascherina di protezione individuale. Dyson Zone è pensata per pulire l'aria che si respira, eliminando allergeni, particolato e altre impurità dell'ambiente circostante. Per farlo, le cuffie montano dei compressori in ciascun padiglione, che aspirano l'aria attraverso dei filtri a doppio strato. Questi, una volta catturata e purificata l'aria, la rimandano verso naso e bocca, tramite due flussi divisi. Il produttore precisa che, a differenza delle classiche mascherine, Zone non entra a contatto diretto con la pelle, evitando irritazioni o allergie. Per eliminare la possibilità che le particelle inquinanti passino sotto le aperture, Dyson ha inserito delle alette laterali che chiudono i passaggi. A livello tecnologico, il sistema di areazione può essere impostato su manuale o automatico. In quest'ultimo caso, la velocità di purificazione dipenderà dai movimenti di chi indossa Zone, decifrati tramite i sensori delle cuffie. Sul piano prettamente dell'audio, Dyson ha inserito in Zone la cancellazione attiva del rumore secondo tre modalità: isolamento, conversazione, trasparenza. Nessuna informazione sul prezzo e la data di lancio, ma l'azienda ha confermato che gli accessori saranno disponibili entro la fine dell'anno. (ANSA).