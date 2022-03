Dopo Zurich anche Samsung prende le distanze dalla 'Z'

Dopo Zurich, che ha tolto la "Z" dai suoi profili social, anche Samsung prende le distanze dal simbolo utilizzato dalle forze armate russe nel conflitto in Ucraina. La multinazionale sudcoreana - secondo quanto rimbalza sui social e sui media ucraini - ha deciso eliminare la "Z" dai nomi dei suoi smartphone pieghevoli in vendita in zone dell'Europa al confine con la Russia, in particolare dei modelli di ultima generazione Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Lo stop è arrivato in particolare in Lituania, Lettonia ed Estonia, ma secondo alcune voci potrebbe essere esteso ad altri paesi europei. La "Z" è sparita dal sito ufficiale della Samsung, ma anche dalle confezioni e dai cartelloni pubblicitari. Il simbolo, secondo l'azienda, dava immediatezza all'immagine di un device pieghevole, ma ora si è ritenuto, evidentemente, che l'avversità della popolazione all'invasione decisa da Vladimir Putin possa compromettere la vendita dei prodotti.