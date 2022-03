Ucraina: ripristinato internet dopo attacco a rete nazionale

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - La connessione a internet per i clienti di Ukrtelecom, uno dei fornitori di servizi web in Ucraina, è stata ripristinata oggi dopo un blackout durato circa 15 ore dovuto a un attacco informatico: lo ha reso noto il Servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione dei dati personali (la SSSCIP Ukraine) sul suo account Twitter.

Da parte sua, la società che monitora lo stato della rete a livello globale, la NetBlocks, ha confermato che "lunedì 28 marzo, un grave attacco informatico al provider nazionale ucraino Ukrtelecom ha innescato un'interruzione della rete estesa su scala nazionale", sottolineando che "l'incidente si è progressivamente intensificato nel corso della giornata, causando la disconnessione di un numero crescente di abbonati".

Nella serata di ieri anche Ukrtelecom ha confermato l'attacco informatico alla sua infrastruttura principale con un messaggio pubblicato su Facebook. I servizi di Ukrtelecom raggiungono soprattutto le aree rurali dell'Ucraina.

Di proprietà statale fino a qualche anno fa, la società è controllata da Rinat Akhmetov, una delle persone più ricche del Paese. In un'intervista con al sito The Record, solo qualche ora prima del blackout, il capo dell'ufficio tecnico del provider, Dmytro Mykytiuk, aveva spiegato che migliaia di dipendenti stavano lavorando per riparare le linee fisicamente interrotte dai bombardamenti russi. Ukrtelecom aveva già subito due interruzioni del traffico internet, l'8 e il 10 marzo, ma di durata più breve e di portata minore. (ANSA).