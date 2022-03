Samsung, arriva nuova linea smartphone della serie Galaxy A

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Samsung lancia Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, gli smartphone con a bordo le innovazioni della linea Galaxy ad un prezzo contenuto. La nuova serie Galaxy A è dotata di connettività 5G, è alimentata da un processore completamente nuovo, insieme alla fotocamera con funzionalità AI, ampio display e batteria che - spiega l'azienda - garantisce un'elevata autonomia. "Ha anche un design eco-consapevole, costanti aggiornamenti di One UI e del sistema operativo Android, nonché gli aggiornamenti di sicurezza per garantire un'esperienza mobile straordinaria", aggiunge Samsung.

Galaxy A53 5G è disponibile in preordine dal 17 marzo al 31 marzo con gli auricolari Galaxy Buds Live in omaggio, a partire da 469,90 euro. Galaxy A33 5G sarà disponibile dalle prime settimane di aprile ad un prezzo al pubblico consigliato di 389,90 euro. (ANSA).