Instagram lancia il controllo parentale negli Usa

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Annunciata nei mesi scorsi, la nuova sezione di Instagram chiamata Family Center è disponibile per gli iscritti al social negli Stati Uniti. Al suo interno, una serie di funzionalità con cui genitori e tutori possono monitorare l'utilizzo della piattaforma da parte dei minori.

Come spiega Meta in una nota, nella fase iniziale gli adulti potranno anche visualizzare l'elenco degli account seguiti dai più piccoli, così come la lista di coloro che li seguono. Ad ogni nuovo contatto, il Family Center invierà una notifica per avvisare dell'incremento di follower e following. Meta ha confermato che il centro dedicato al monitoraggio è solo il primo di altri strumenti che in futuro permetteranno di supervisionare la vita digitale dei minori sul social del gruppo: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con esperti, genitori, tutori e adolescenti per sviluppare Family Center, un nuovo luogo dove poter supervisionare gli account dei ragazzi all'interno delle tecnologie Meta, impostare e utilizzare strumenti di gestione e accedere alle risorse su come comunicare con loro sull'uso di Internet" si legge nella nota. Una volta concesso l'accesso la Family Center dall'app usata dai minori, la controparte sullo smartphone del controllore permetterà di accedere alla pagina dedicata. Nel 2021, Instagram ha interrotto lo sviluppo di un'app specifica per i bambini a causa di alcune rivelazioni sull'impatto della piattaforma sulla salute mentale degli adolescenti, in parte diffuse dall'ex dipendente di Facebook, Frances Haugen. (ANSA).