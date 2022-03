Xiaomi lancia smartphone fotografici 12, 12 Pro, e 12X

Xiaomi ha annunciato l'arrivo in Italia, dopo il lancio in Cina, della nuova gamma di smartphone Xiaomi 12, che include il 12, 12 Pro e 12X. Aggiornamenti importanti dal punto di vista hardware, con i processori di ultima generazione di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1 sui modelli 12 e 12 Pro, display definiti, ricarica rapida e, soprattutto, un focus particolare sulla fotografia. Grazie agli aggiornamenti dei suoi algoritmi di intelligenza artificiale, Xiaomi è riuscita a migliorare ulteriormente la parte fotografica, aspetto che sta permettendo ai modelli di punta di ottenere ottimi risultati di vendita in patria. Tutti e tre gli smartphone integrano una tripla fotocamera con grandangolo principale da 50 megapixel e capacità di registrazione fino agli 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12.

Sono due le tecnologie alla base delle ottimizzazioni multimediali. Xiaomi ProFocus, che identifica e traccia in modo intelligente gli oggetti, prevenendo immagini offuscate o fuori fuoco di soggetti in movimento. Questi miglioramenti includono anche la messa a fuoco automatica per occhi e viso. E Ultra Night Video, che utilizza algoritmi proprietari di Xiaomi per girare video anche con pochissima luce, permettendo di ottenere comunque immagini nitide. La serie Xiaomi 12 gode anche della modalità One-click AI Cinema, già presente sulla generazione precedente, con varie opzioni per realizzare video-editing professionali. La diagonale del display è identica, da 6,28 pollici, su Xiaomi 12 e Xiaomi 12x, mentre passa a 6,7 pollici su Xiaomi 12 Pro. Gli smartphone sono disponibili da oggi nei negozi fisici e online, nei colori Black, Blue e Purple. Questi i prezzi: Xiaomi 12 Pro da 8GB + 256GB e 12GB + 256GB rispettivamente a 1099,9 euro e 1199,9 euro. Xiaomi 12 è disponibile nella variante da 8GB + 128GB e da 8GB + 256GB a 799,9 euro e 899,9 euro. Infine Xiaomi 12X, nella variante unica da 8GB + 256GB a 699,99 euro.