Israele: media, cyberattacco contro sito governativo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Un sito governativo israeliano si è trovato sotto attacco nella serata di oggi e per diversi minuti è stato messo totalmente fuori servizio. Si tratta de sito gov.il che fornisce svariati servizi ai cittadini israeliani. Lo riferiscono i media secondo cui il ministro delle comunicazioni Yoaz Hendel ha convocato una riunione urgente per seguire gli sviluppi. Secondo i media si tratta di un attacco di "dimensioni insolite, forse uno dei più gravi patiti finora da Israele". Al momento non è chiaro chi possa esserne il responsabile. (ANSA).