Ucraina, arriva il sostegno dei Lincei con borse di studio

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - L'Accademia dei Lincei ha deciso di dimostrare la sua solidarietà ed il suo sostegno all'Ucraina assegnando 10 borse di studio a ricercatori del Paese attaccato dalla Russia. Due borse di studio post-dottorato di 23mila euro ciascuna andranno a ricerche interdisciplinari nei settori delle scienze umane e di quelle fisiche, matematiche e naturali. Altre 8, di 12mila euro ciascuna, sono invece destinate a ricercatori di discipline sia scientifiche che umanistiche. Inoltre, l'Accademia ha deciso di assegnare ad un'organizzazione di assistenza al popolo ucraino il Premio straordinario "Antonio Feltrinelli", per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario, di 250mila euro.

"Sostenere l'Ucraina significa anche aiutare i giovani a immaginare un futuro diverso", ha dichiarato Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia dei Lincei. "Per questo abbiamo deciso di destinare le nostre tradizionali borse di studio a studiosi di questo Paese oggi sconvolto dalla guerra. Si tratta - ha proseguito Antonelli - di piantare un seme di speranza per un futuro migliore, fatto di tolleranza, di rispetto, di convivenza pacifica dei popoli". (ANSA).