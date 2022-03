TikTok estende la durata dei video a 10 minuti

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Novità importante per TikTok che ha confermato il superamento dei 3 minuti per la durata dei video caricati sulla piattaforma. Presto, gli utenti potranno caricare filmati che durano fino a 10 minuti, un salto in avanti che mette in sfida diretta il social cinese con i big del settore, come YouTube e Instagram. Il limite precedente era stato aggiornato in estate, quando TikTok aveva portato a 3 minuti il tempo massimo iniziale di 60 secondi, a sua volta ampliato dai 15 secondi dal lancio dell'app. "Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l'esperienza dei tiktoker. L'anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando agli utenti più tempo per creare e divertirsi su TikTok" ha affermato l'azienda in una nota. "Oggi confermiamo la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti. Una novità che speriamo possa liberare ancora più possibilità creative per i nostri iscritti in tutto il mondo". L'annuncio mette TikTok sullo stesso piano di YouTube, che nel 2021 ha raccolto 28,8 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie. Dal canto suo Meta, che controlla Instagram, si è ispirata proprio a TikTok per lanciare nuovi formati video. Dall'arrivo dei Reels, nel 2020, l'app ha implementato diverse funzionalità prese in prestito alla concorrenza, come la funzione Remix, che permette di affiancare i propri video a quelli dei creator più gettonati del momento.

L'anno scorso, TikTok aveva sorpassato Google come servizio online più visitato dagli utenti, secondo la società informatica Cloudfare, che analizza il traffico web a livello globale.

(ANSA).