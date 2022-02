Ucraina: Kaspersky, cyberattacchi costanti da 5 anni

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Attacchi distruttivi hanno preso di mira l'Ucraina negli ultimi 5 anni in modo costante e non c'è motivo di credere che cesseranno. Gli attacchi che sono stati visti di recente, come WhisperGate, erano di natura mirata. Allo stesso tempo, abbiamo anche assistito all'attività di un nuovo wiper soprannominato HermeticWiper": lo spiegano gli esperti di sicurezza di Kapserky, confermando l'allarme lanciato ieri dall'Agenzia italiana di cybersicurezza che ha lanciato l'alert su questo nuovo virus informatico "in grado di mettere in difficoltà le reti dei computer"- "Esistono anche report su attacchi DDoS (rendono indisponibili le infrastrutture, ndr) contro le banche ucraine - aggiungono - È molto probabile che gli attacchi continueranno, probabilmente concentrandosi su entità nazionali, grandi istituzioni e il settore bancario. Anche le aziende al di fuori dell'Ucraina dovrebbero rimanere vigili e prendere tutte le precauzioni contro gli attacchi mirati e gli attacchi alla supply chain. Stiamo osservando attentamente la situazione e tenendo d'occhio il flusso di nuovi cyberattacchi segnalati in Ucraina. Finora, non abbiamo osservato alcuna vittima di questi attacchi tra i nostri clienti, e questo conferma la loro natura altamente mirata. I nostri prodotti sono stati aggiornati".

(ANSA).