Boom smartphone pieghevoli, crescita del 264% nel 2021

E' da record il settore degli smartphone pieghevoli, che stanno davvero movimentando il mercato saturo. Nel 2021 sono stati spediti 7,1 milioni di dispositivi con schermo flessibile, rispetto agli 1,9 milioni del 2020. Un dato che, secondo le più recenti analisi dell'agenzia di ricerca Idc, fa balzare il segmento al +264,3% anno su anno. Idc prevede che, entro il 2025, saranno 27,6 milioni gli smartphone pieghevoli al mondo, anche grazie al crescere dell'offerta da parte dei produttori.

Ad oggi, il leader del settore è Samsung, che nel 2021 ha lanciato il Galaxy Z Fold3 e lo Z Flip3 anche se negli ultimi mesi la concorrenza non è stata a guardare, con le proposte di Huawei (P50 Pocket) e Oppo. Gli analisti sottolineano come i modelli conosciuti come "foldable" rappresentino ancora una piccola fetta nel più ampio scenario della telefonia mobile, con solo lo 0,5% sul totale. Una percentuale destinata a crescere all'aumento delle proposte che, per Idc, si tradurrà in un sensibile abbattimento dei prezzi oggi richiesti per un terminale considerato di fascia alta.

Entro il 2025, i pieghevoli occuperanno l'1,8% di tutte le vendite di telefonia mobile. Attualmente, il 35% dei foldable si trova, per Idc, negli Stati Uniti. Le previsioni di consolidamento del mercato dei telefonini flessibili sono per la società di ricerca Canalys ancora più alte. Quest'ultima prevede 30 milioni di smartphone pieghevoli spediti entro il 2024. Conseguenza di un'attestazione del prezzo medio di vendita intorno ai mille dollari, in confronto ai 2 mila dollari odierni.